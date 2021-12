Cuarón elige a Cate Blanchett como protagonista de su serie “Disclaimer” para Apple TV+

Además de Cate Blanchett, la serie también cuenta con el actor estadounidense Kevin Kline en su reparto.

Cuarón, ganador de cuatro premios Oscar, firmó en octubre de 2019 un acuerdo con Apple TV+ para desarrollar diferentes proyectos

Xuaron es considerado como uno de los directores más cotizados y prestigiosos en Hollywood, por sus películas como “Y tu mamá también” (2001), “Harry Potter and the Prisoner of Azkaban” (2004) o “Children of Men” (2006).

Con información de la Agencia EFE