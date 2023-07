“Imagínate lo que sentí cuando me dijeron que le tenía que dar vida a Pancho Villa. Me insistieron que este personaje era para mí, que no lo podía hacer nadie más. Y es que, si le preguntas a alguien fuera de México que te mencione un personaje de la historia de este país, por supuesto que lo van a mencionar a él, es un ícono. Y claro, hay muchos más, pero Pancho Villa está hasta arriba y a mí me tocó darle vida a esa leyenda. Hay quienes lo ven como santo y hasta le prenden veladoras y también hay gente que está en contra de lo que hizo, que no lo quiere, pero sin duda es un personaje fuerte que marcó la historia de este país. Uno como actor es lo que busca, darle vida a ese tipo de personajes fuertes, que marcaron la historia. Y aunque sea todo un reto ponerle rostro a un personaje verídico, para mí fue un gusto, un placer y una bendición haber hecho este personaje”.

Quien habla es el actor coahuilense Jorge A. Jiménez y en su voz se siente esa energía y esa emoción de alguien que picó piedra, fue terco y no claudicó jamás al decidir convertirse en actor en una zona minera donde ni siquiera un pequeño teatro existía. Pero al niño soñador que era Jorge lo enamoró el cine, las series y la televisión que llegaba hasta la comodidad de su casa. Pero lo más cercano a esta profesión, no lo iba a encontrar viajando hacia el sur, en la Ciudad de México, donde sucedía la magia, sino que sus botas vaqueras apuntaron hacia el norte, cruzando la frontera, a un país con otro idioma, con una industria pujante y poderosa, pero de puertas cerradas para los latinos.

Para donde volteara Jorge se respiraba dificultad, pero el norteño tiene la entereza de una cactácea que jamás se seca, ni se derrumba con todo y que a su alrededor solo haya sequía y tolvaneras: “Imagínate que decidí ser actor viviendo en un pueblito que se termina en dos cuadras, que se acaba si caminas un kilómetro, que no tenemos semáforos, no tenemos cines. Pero la verdad yo estoy orgulloso de haber empezado desde abajo. No tenía ni amigos, ni parientes, ni vecinos que fueran o al menos conocieran a un actor. Ahora sí que me tocó abrir camino, tocar puertas, no todas se abrieron, pero recorriendo el camino he abierto brecha y he logrado conseguir mi sueño, acariciar mis metas. Y poco a poco he ido consiguiendo papeles que te marcan, que además le dejan algo al espectador. A mí me gusta cuando vas al cine, o ves alguna serie y los personajes ó la historia te dejan pensando, te tocan por dentro y aunque salgas triste, algo te aportó, te dieron tema de debate”.

Y aunque Jorge empezó en el teatro y poco a poco se fue abriendo camino con papeles de latino en proyectos independientes en Estados Unidos, donde incluso llegó estar bajo las órdenes el director Robert Rodríguez, hoy confiesa que lo buscan porque le ponen su cara a personajes que se da el lujo de aceptar o rechazar porque más allá del presupuesto, apuesta por los proyectos de calidad y los personajes redondos con los que se enganchan los espectadores: “Para hacer a Pancho Villa me buscó el director y me planteó el proyecto. Ese fue el primer acercamiento y no me dijo gran cosa, yo no quise emocionarme porque muchas de esas aproximaciones quedan en el aire. Cuando me puse a investigar quién era él, el nombre de Rafa Lara me sonaba mucho, me percaté que fue el primer director que me dió trabajo. Yo hice con él ‘Al Filo de la Ley’, una serie de Univisión en Estados Unidos y yo fui el protagonista de un episodio. Habían pasado 18 años y cuando se lo recordé me dijo ‘ya me acordé de ti, pero es que eras un niño’. Cuando empezamos a hablar del proyecto, me dice ‘yo estoy seguro que tú eres Pancho Villa, pero hay que hacerte un casting porque Disney va a querer verlo, pero tú tienes mi apoyo total’, me dijo Rafa muy convencido”.