En la serie ‘Mi tío’, José Eduardo Derbez enfrenta la inmadurez adulta

“ Nuestro punto para abordarlos fue desde un lugar honesto y desde la empatía. No nos estamos burlando de nada ”, explica Colinas.

Sin embargo, compartir escena con Santiago Beltrán , quien da vida a Tadeo, no solo le fue gratificante, sino que según cuenta, lo obligó a crecer como actor, pues en ocasiones se sentía como el “irresponsable que no estudió”, cuenta.

CAMBIO DE LOOK

Aunque José Eduardo disfrutó las grabaciones y encarnar a Andy, el tener que descuidar su aspecto físico fue algo que no lo hizo sentirse del todo cómodo.

Acostumbrado a llevar la barba recortada y el cabello corto, Andy le demandó lucir un aspecto mucho más desaliñado desde tiempo antes de comenzar el rodaje.

“La gente, mis amigos, cuando me veían me decían, ¿estás bien? ¿traes algún problema? ¿estás triste?, Y cuando llegué con Javi me dijo ‘la barba así está perfecta’, pero hasta tomar agua era incómodo, se escurría por todos lados, aunque al final se disfrutó”, finaliza.