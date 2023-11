Hechizará Televisa al público con la telenovela ‘El Maleficio’ con Fernando Colunga y Marlene Favela

¿CÓMO TE LLEGA ESTE PERSONAJE?

Me llamaron para hacer unas pruebas de cámara, pero nada me convocaron para hacer las pruebas de hacer de este personaje del padre Eduardo y afortunadamente me invitaron ya a realizar este personaje.

¿QUÉ REPRESENTA ESTAR EN UN PROYECTO TAN ESPERADO?

Me queda agradecimiento puro con la vida y con la gente que hace este proyecto de invitarme, es muy divertido adentrarse en lo sobrenatural y se trata de un clásico de la televisión mexicana, esperar que el trabajo que hacemos con mucho amor y mucha diversión lo reciba la gente que guste y agradecimiento con la vida de poder estar en este momento aquí.

¿CUÁL ES TU RETO EN LA TELENOVELA?

Me ha tocado darle vida a padres, mi reto es entrarle con veracidad a este mundo de lo sobrenatural. Nunca había tenido la oportunidad de estar en un proyecto en donde se hablara de arcángeles de demonios, fuerzas oscuras, maldiciones o maleficios y nunca me había tocado eso.