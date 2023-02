La cosecha de éxito y buenos comentarios sigue a unas horas de haber estrenado el cuarto episodio de ‘The Last of Us’, sin embargo, previniendo verse afectados en sintonía HBO Max decidió adelantar el estreno del próximo episodio y no empatar con el Super Bowl.

Será a las 21:00 horas del viernes 10 que se estrene el nuevo episodio de la aventura protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Esta decisión fue bien recibida por la comunidad de fanáticos, quienes aseguran que es mejor tener desde antes la continuación de la trama, mientras otro sector rechaza la decisión asegurando que el evento deportivo no debería importar.