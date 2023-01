¡Que siempre sí! Renueva Netflix ‘Merlina’ por una segunda temporada y se queda en la plataforma

El video es acompañado con escenas claves de la primera temporada de ‘Merlina’ mientras se escucha la voz en off de Ortega.

“En las últimas semanas, me cazaron, me hechizaron e imitaron millones de veces en internet ha sido una tortura... gracias”, expresa la actriz interpretando a ‘Merlina’ y su particular modo de hablar.

Se puede leer entre las escenas elegidas. “La desgracia continua, el fenómeno global regresará en la temporada 2”.

“Desearía que me importara un poco más”, termina diciendo en voz la protagonista.