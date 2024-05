¿Se puede ser feliz en el poliamor? Debuta Paly Duval en la serie de Max ‘Felices los 6’

Cuando el talento viene en la sangre es innegable rechazarlo y para muestra basta de conocer a Paly Duval, quien con 31 años forma parte del elenco de la serie ‘Felices los 6’ en la plataforma de Max. La joven mexicana da vida a ‘Patricia’ un personaje que no sólo la desafió profesional y actoralmente, sino que le cambió su vida por algunos meses para demostrar su pasión por esta carrera, que conoce desde niña gracias a su madre. Paly contó a VMÁS porqué el público debe darle una oportunidad a esta trama y divertirse con la historia de una pareja poliamorosa, algo que no es muy bien reflejado en el entretenimiento.

¿CÓMO LLEGAS A LA SERIE? Estaba en San Diego con mi hermano y me llegó el casting, y lo tuve que armar con las luces del hotel, la cámara, pero me queda claro que lo que es tuyo aunque te lo quinte, finalmente me hablaron que era mío el personaje y me tenía que ir a Argentina y a los 6 días ya estaba en Argentina grabando. ¿QUIÉN ES ‘PATRICIA’ EN ‘FELICES LOS 6’? “Es una mexicana que está tratando huir del tradicionalismo mexicano pero en Argentina, se encuentra feliz libre, es tanto poliamorosa, tiene una relación sexo afectiva con ‘Carolina”, que es la protagonista y contrario al otro protagonista que es muy tradicional. Es una comedia pero maneja temas sociales, políticos, la relación de la salud, de lo que es “normal” y lo que no, es una forma muy noble de abordar los temas, es una comedia muy seria que habla de cosas muy importantes y representa a un grupo de gente que no ha sido representado, con diferentes pensamientos.

¿CUÁL FUE TU RETO CON ESTE PERSONAJE? Para mí fue un super honor que me tomaron en cuenta y dos el nivel de actores que me tocó. Fue super retado, estaba sola donde no conocía absolutamente a nadie, lejos de casa de mi familia, lejos de mi perrito, como que me costó mucho trabajo al principio pero tenía muy claro el propósito de lo que estaba haciendo, me trataron impresionante, hice los mejores amigos del mundo, me cuidaron mucho. Nunca sentí nada más que agradecimiento, me sentía súper protegida, Argentina es un país maravilloso y HBO cuida mucho sus productos. LA SERIE YA ESTÁ EN LÍNEA La trama cuenta en 8 episodios la historia de amor entre Damián y Carolina. Él se enamora al instante y la imagina como madre de sus futuros hijos. Ella no... y disfruta su libertad conviviendo con Pato, Trinidad, Lautaro y Gonzalo, con quienes mantiene relaciones poliamorosas. Ambos deberán desafiar sus mundos y vencer sus crisis para elegirse. Prejuicios, miedos, fantasías y mucha confusión.

La joven actriz, quien heredó el talento su famosa mamá Consuelo Duval, confesó que la primera vez que vio la serie fue junto a ella precisamente, momento que la hizo vivir nervios y emociones encontradas. “Soy sincera: me costó trabajo al principio, pero no por mí, sino por la reacción de la gente que amo; el qué iba a decir mi mamá y mi hermano cuando me vieran en una escena lésbica bastante fuerte a nivel internacional; qué iban a pensar mi pareja, mis amigos”, relata. ¿CÓMO REACCIONASTE AL VER LA SERIE? La persona con la que vi por primera vez (la serie) fue con mi mamá y ella estaba cag.. de la risa. Toda la parte sexual pasa a segundo plano, las escenas son necesarias y traen picante, eso habla muy bien del director y los escritores. Al principio yo me preguntaba qué iban a pensar de mí y al final era más importante el mensaje, haciendo una representación chingona de lo que se está viendo.

NUEVA NORMALIDAD Paly reflexiona que eso le hizo ver qué tanto se limita la gente, preocupada por lo que piensan y digan los demás. “Sabía que existían (estas relaciones), pero no las conocía a profundidad y cuando me comienzo a meter a ese mundo, me encantó cómo estaba plasmado en la serie. “Plantea qué es la normalidad, quién establece las reglas de lo que es y no, hasta qué punto lo que consideramos normal es correcto”, explica.