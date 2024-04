Durante el primer trimestre del 2024 un montón de nuevos proyectos llegaron a los hogares por medio del streaming , y abril no es la excepción, ya que desde documentales, series y películas llegarán a las plataformas más conocidas en busca de hacerte pasar un gran momento.

Me urge que empiece abril para maratonear todos estos estrenos que llegan a Netflix. 🤩 pic.twitter.com/6BBt8q7Yk4

QUIET ON SET: THE DARK SIDE OF KIDS TV

El oscuro documental que expone las difíciles situaciones que tuvieron que pasar las estrellas infantiles en los estudios de Nickelodeon, llegará a través de la plataforma Max el próximo 16 de abril, con el capítulo “extra” que promete develar más de las traumáticas experiencias de los actores.