¿Cuándo y dónde se estrenará en México el documental que expone el ‘detrás de cámaras’ de Nickelodeon?

A través de diversas redes sociales se ha registrado que el reciente lanzamiento de “Quiet on set: the dark of side kids TV” ha causado controversia por las fuertes declaraciones hechas por trabajadores y actores de la compañía Nickelodeon.

Los fans de dichas celebridades no pueden esperar más para el estreno en México, pero ¿en qué plataforma será transmitida?

TE PUEDE INTERESAR: Karely Ruiz, creadora de contenido para adultos, entrega apoyos y herramientas a los afectados por incendios forestales de Veracruz

Pues será hasta el próximo 16 de abril que llegue al servicio de streaming Max, en donde estarán disponibles los cuatro episodios que conforman esta producción.

¿DE QUÉ TRATA LA DOCUSERIE ‘QUIET ON SET’?

A lo largo de la producción de esta serie, proyecto del canal Investigation Discovery, actores que trabajaron en Nickelodeon, durante su juventud, han dado a conocer presuntos abusos.