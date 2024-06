Una colombiana en México... Daniela Cristo explora la comedia y el drama en ‘La historia de Juana’

“ Para mí, fue como encontrarse con esa posibilidad de que haya una industria gigante en español, en un país latinoamericano, que la cultura no es tan lejana a la mía, entonces por esas cosas me encanta México [...] En este momento creo que para mí México es el lugar ”, expresó.

Después de recibir una educación en The Royal Central School of Speech & Drama , Cristo buscó regresar a lo “latino” , pues, aunque el mercado internacional ofrece distintas posibilidades en industria del entretenimiento, expresa que buscó algo más cercano a lo que ella conocía.

Cristo declara que ‘La Historia de Juana’ es “una telenovela muy fresca”, además de una reinvención sensible con respecto al polémico tema que trata, al exponer una fecundación no autorizada y cómo esto involucra a Juana Guadalupe Bravo (Camila Valero) y a Gabriel Rubio (Brandon Peniche) en una historia de amor.

Con respecto a sus interacciones con los actores principales, indicó que Valero se mostró con buena disposición durante sus intervenciones, mientras que admiró la “capacidad de levantar el set” de Peniche, ya que los protagonistas tienen un ritmo de trabajo diferente a su personaje.

“Fue increíble, no sabía qué esperar porque no conocía a nadie al llegar y todo mundo me recibió muy bien. Con Paly (Duval) fue con la que más escenas tenía porque nuestros personajes son mejores amigas en la novela [...] como que rápidamente se vuelve una persona que te apoya mucho en lo profesional como en lo personal”, añadió a sus experiencias.