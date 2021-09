Severus Snape tendrá su propia serie; preparan precuela de Harry Potter para HBO Max

La saga de Harry Potter tendrá una historia más qué contar, esto es una gran noticia para los fanáticos del joven mago. Warner Bros parece estar preparando nuevo proyectos para la obra de J.K. Rowling y todo parece apuntar a que Snape será uno de los personajes en tener una precuela para HBO Max.

Lo cierto es que la saga de Harry Potter tras Animales Fantásticos es algo incierto. Por el momento no se sabe qué etapa de la vida de Severus Snape cubrirá la producción. El protagonista tiene una historia compleja que solo se revela en el libro y película final de la saga, Las Reliquias de la Muerte.

De acuerdo con lo que se conoce de su historia, Snape de niño era mejor amigo de Lily, la madre de Harry, pero su relación cambia cuando ella se enamora de James Potter. Posteriormente se unió a los Mortífagos, pero secretamente desertó y se unió a Dumbledore cuando Voldemort planeó matar a los Potter. Después de descubrir la verdad, Harry llamó a su segundo hijo Albus Severus, en su memoria.

Cabe destacar que el actor que dio vida a Snape, Alan Rickman, falleció en 2016. Por el momento se desconoce quién dará la vida al profesor. We Got This Covered también señala que podría haber una serie sobre Hermione, en la que podría participar Emma Watson.

Pese a que no se ha revelado mucha información al respecto, los fanáticos podrán disfrutar de Animales Fantásticos 3. La cinta dirigida por David Yates y protagonizada por Mads Mikkelsen, Jude Law, Eddie Redmayne y Ezra Miller que llegará a los cines el próximo 15 de julio de 2022.