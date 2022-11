Aunque para muchos Mariah Carey es la Reina de la Navidad, la Oficina de Marcas Registradas y Patentes de Estados Unidos falló en contra de este deseo de la cantante de 52 años, que año con año se vuelve de las más escuchadas por su popular canción navideña “All I Want for Christmas Is You”.

Desde el 2021, Mariah inició los trámites para registrar la marca “Queen of Christmas”, además de otras frases relacionadas con esta festividad (como QOC o Princess of Christmas), y así poder vender su propia línea de productos, sin embargo, su petición fue denegada.”

El País” reporta que Elizabeth Chan, quien dice ser “la única artista pop navideña a tiempo completo del mundo”, y que acumula poco más de 5 mil oyentes en Spotify, presentó a principios de 2022 una declaración ante la Junta de Apelaciones de Marcas registradas de Estados Unidos para impedir que se aprobara la inscripción solicitada por Mariah Carey.