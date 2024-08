‘Siempre hay un héroe y un villano’ dice ‘Potro’ tras su salida de ‘La Casa de los Famosos México’

Uno de los perfiles antagónicos más populares dentro de ‘La Casa de los Famosos México’ fue el de Luis ‘Potro’ Caballero, quien jugó como un aliado y “consejero” de Adrián Marcelo en el Cuarto Tierra hasta este domingo que resultó como el tercer eliminado del show. En una charla con VMÁS ‘Potro’ se confesó contento de haber sido eliminado del reality, sin embargo, responsabiliza a las redes sociales de sacar de contexto los momentos y videos. “Estoy muy contento agarrando el patín de la vida real, sorprendido de todo lo que está pasando y lo que está siendo el fenómeno de ‘La Casa de los Famosos México’”, explicó el experto en realities.

#Potro se convierte en el tercer eliminado de esta Segunda Temporada de La Casa De Los Famosos México 😱🫢#LaCasaDeLosFamososMx, de lunes a viernes 10:00 p.m. por #El5, domingos, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #VIX 📺📱 pic.twitter.com/gT49OQZc07 — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 12, 2024

‘TENGO MÁS QUE APORTAR FUERA DE LA CASA’ Durante la plática de Luis con VMÁS al ser cuestionado dijo que se sentía contento por salir en una de las galas más exitosas de la producción de Endemol y Televisa. ¿QUÉ REPRESENTA EN TU CARRERA PARTICIPAR EN ‘LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO’? Creo que éxito habla por sí sólo, estoy orgulloso de también haber salido en la tercera semana y haber sido parte de una votación histórica, de unos números inexplicables a la tercera semana, entonces créeme que soy bastante honrado y feliz de formar parte de este proyecto tan visto. Acerca de que ahora estará como panelista en las galas para defender a su equipo, dijo que será una misión con la que puede aportar más.

“Yo tengo mucho más que aportar fuera de la casa como panelista que estar como un habitante, la verdad es que ya desde afuera y haberlo vivido me da una realidad mucho más objetivo de lo que está teniendo la gente en realidad”, expresó el exhabitante. Sobre los videos y cosas que ya ha podido ver tras su salida como bromas o discusiones, fue cuestionado sobre ¿Qué le sorprendió más? “Creo que todo ha sido una sorpresa, desde el sorteo de los cuartos, de cómo se conformaron los cuartos, la estrategia que yo llevaba no era la indicada y resulta que la gente que yo veía al inicio no son los fuertes”, dijo.

¿CONSIDERAS BUENA ELECCIÓN CON QUIENES TE ALIASTE? No me puedo arrepentir de algo que yo vi como la mejor opción, por algo pasan las cosas y por eso estoy afuera, porque yo ya no tenía nada que aportar allá dentro ¿TE FALTÓ ALGO POR HACER? No me faltó nada en absoluto, tuve excelentes conversaciones profundas con todos los habitantes, me voy con eso, con la buena relación de la primera semana porque ya conforme va avanzando las semanas y los días se van tensando las cosas, entonces creo que fue el punto exacto.

¿QUIÉN RESULTÓ UNA SORPRESA PARA TI? Todos son muchas sorpresas, todos están llenos de talento y muy buenas historias, pero creo que ‘Mayito’ es una de las personas que más me sorprendió que la neta lo hemos tachado la sociedad en general y es una persona muy buena onda. Tuve una extraordinaria relación con todos, es cierto se habla de absolutamente todos los habitantes de la casa, es inevitable estar sometido a un encierro y estrés constante y se van a hablar cosas del encierro y se va a criticar absolutamente a todos, y no solamente yo sino todos me criticaban a mí, es parte del juego. Al ser cuestionado sobre si era un juego de todos contra todos, aseguró que sólo es de una guerra entre cuartos. “Por lo que estoy viendo está siendo un juego de cuarto vs cuarto y no están siendo objetivos y están perdiendo de vista al objetivo de que al final solo gana uno”, expresó.

¿QUIÉN TE GUSTARÍA QUE FUESE EL SIGUIENTE EXPULSADO? Honestamente te puedo decir que será alguien de Tierra por lo que estoy viendo en redes y todo lo que está pasando. Definitivamente va a ser alguien de Tierra. La verdad que no tengo la verdad absoluta, yo no puedo decir quien quiero que salga, cada quién está armando su propio juego y estrategia. Temiendo decir algún nombre que lo condene más ante lo que el público ya ha estado viendo, aseguró que los ganadores de la temporada podrían ser del Cuarto Mar. “Pues creo que la gente de Cuarto Mar lo está haciendo muy bien, inconscientemente ellos no saben lo que están haciendo afuera y espero que mantengan esa misma vibra y esa misma alegría”, dijo.

¿QUÉ LE PODRÍAS DECIR A LOS FANS QUE ESTÁN EN REDES SOCIALES? Me encantaría que la cosa fuera equilibrada, la gente de Tierra habla mal de Mar y los de Mar hablan mal de Tierra, me encantaría que fuera la cosa pareja pero bueno siempre hay un bueno, siempre hay un héroe siempre hay un villano y esta es la novela de la vida real ¿CÓMO DESCRIBES TU PARTICIPACIÓN? Es experiencia absoluta, de los errores de aprender. Yo nunca había estado en un proyecto con esta proyección con este alcance y la verdad estoy contento de poder enmendar los daños que se pudieron haber ocasionado dentro estando fuera de la casa