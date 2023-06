Con más de 122 mil desaparecidos en México –cifra oficial, el número podría ser mayor—, e incontables fosas clandestinas, la existencia de esta fosa oculta por la Fiscalía de Morelos representó una grave revelación que se refleja en ambas producciones.

“Si no fuera por ellas no hubiéramos sabido que existían estas fosas, si ellas no hubieran señalado y estado presentes en todos esos procesos. Desde un principio el Gobierno decía que nada más había 35 cuerpos y al final fueron en Jujutla más de 80. Admiramos mucho el coraje que tienen para estar enfrentando al crimen organizado, la burocracia, el gobierno”, señaló Rocha.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Fidelidad histórica o estereotipos?: Videojuego ‘Ecumene Aztek’ genera debate por su representación de la cultura azteca

El corto animado, que se proyecta como previa de “Volverte a ver” en cines, corrió a cargo del estudio Animatitlán, que le dio movimiento a las ilustraciones de la artista María Conejo, también morelenses.