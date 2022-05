‘Slush: The Show’, estudiantes del Tec de Monterrey Campus Saltillo presentan su musical

El musical estuvo conformado por 22 actos (divididos en dos partes), escenas de los mayores éxitos del teatro musical y por temas como “Seasons of Love”, “Dancing Queen”, “Memory”, “Singing In the Rain”/”Umbrella”, “Damn It”, “Janet”, “Hopelessly Devoted To You”, “Time Warp”, “America”, “I Don’t Know How to Love Him”, “Flashdance”, “Greased Lightning”, “Can’t Fight This Feeling”, “Mamma Mia!”. Sin duda el público disfrutó de estas, y muchas más canciones, gracias a la interpretación de los talentosos jóvenes.

Bajo la dirección general de César Alonso Valdés, que tuvo el apoyo de profesionales como Joel García Almaguer (Voces), Hildamaría Fernández González (Coreografía), Carlos Suárez (Música), entre otros, el Teatro de la Ciudad Fernando Soler se llenó de música, luces y nostalgia en las funciones de “Slush The Show”.

Por cerca de dos horas, el público pudo revivir algunas de las canciones más icónicas de Estados Unidos, a la vez que recordó los episodios de “Glee”, serie estrenada hace más de una década y que marcó a toda una generación, la cual ganó seis premios Emmy y fue una producción que muchos han considerado como la mejor serie musical.