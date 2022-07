Todo había sido muy bien programado. Cuando Warner Bros. organizó la presentación de los mejores adelantos en Cinemacon de Las Vegas, Dwayne Johnson había preparado una broma para los dueños de las salas de cine más importantes del mundo. Apareciendo en la pantalla grande, con el fondo de una playa en Hawai, en un mensaje filmado se disculpó por no poder estar con ellos, al preferir pasar más tiempo en familia. Perohabía filmado ese mismo mensaje, en vivo, desde la puerta del Casino, y sorprendió todavía más al aparecer personalmente entre los pasillos, saludando a la gente que lo ovacionaba. Pero la sorpresa la terminó recibiendo “ The Rock ”, cuando, sin saberlo para nada, al final de la presentación le entregaron el premio Cinemacon al Ícono del Entretenimiento de la Década. Y llegó en el momento perfecto, cuando sigue entreteniendo al público de todas las edades, como la voz del perro de Superman en “ Super Pets ” y el verdadero superhéroe de DC Comics “ Black Adam” .

-¿Entre tantas salas de cine, tendrás alguna preferida que guarda tus propias experiencias, más allá de la fama?-

“Sí, el equipo de Cinemark, con una sala al Sur de Florida. Creo que es la que también más recauda por ahí. Y la llevo en mi corazón, porque yo viví en el Sur de la Florida por muchos años, más de 20 seguro, porque había ido a la Universidad de Miami”.

- ¿Volviste alguna vez desde aquel entonces?”

“Sí, pero hay todavía una historia mucho mejor con esa sala, con mi madre. Ella es la más grande admiradora que tengo y ama ir al cine. Le han dado pases gratis por años. Y cada vez que va a ver algo que no sea mío, muchas veces están mis posters en la entrada. Me acuerdo lo que hizo con ‘Moana’, o algo así: suele ir a buscar al manager de Cinemark, para decirle ‘Hola, soy la mamá de ‘The Rock’. Por supuesto le dan la bienvenida, contentos de verla y ella les pide “¿Me podría llevar el poster de mi hijo?” (Risas) Y es algo que hizo muchas veces. Las salas de cine siempre fueron buenos con mi madre y mi familia, incluso antes de que ellos supieran que eran familiares míos”.

Sumando más de 12 mil millones de dólares en recaudaciones, Dwayne Johnson es uno de los mejores aliados de las salas de cine. Desde aquel primer paso en el cine con ‘The Mummy Returns’, cuando batió el récord del debut de un actor al cobrar 5.5 millones de dólares para protagonizar su propia historia con el mismo personaje en “The Skorpion King”, recaudando después 165 millones. Era la época en que el cine de acción parecía haber perdido las estrellas de Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone. Pero él consiguió reemplazarlos, trayendo al cine los admiradores que lo seguían en sus campeonatos de lucha libre, dejando incluso en el camino el apodo de “La Roca”, para que lo llamen por el verdadero nombre (Después de todo, si la gente aprendió a deletrear el nombre Schwarzenegger, bien podemos escribir Dwayne). La mejor demostración fue “G.I. Joe Retaliation”, “San Andreas” y “Hércules”.