Suena Miley Cyrus para ser la estrella del Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2024 ¡Adiós a Harry Styles y Bad Bunny!

¿ES RUMOR O FUE ELEGIDA?

Las principales razones de la presunta elección de Miley se deben a que la página HITS Daily Double publicó que los candidatos finales para ser la parte musical del evento de la NFL es el de Cyrus y Harry Styles.

“Un rumor que sugiere que Harry Styles y Miley Cyrus han sido elegidos para el espectáculo de medio tiempo corre desenfrenado en línea, pero los expertos dicen que la posibilidad de que Styles participe es menor que cero”, reportó el sitio de noticias.

Hasta el momento Cyrus no se ha expresado sobre la elección debido a que se encuentra en la promoción de su próximo lanzamiento de su era ‘Used To Be Young’.