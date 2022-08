Taylor Swift podría ir por el Óscar por su cortometraje ‘All Too Well’

Ahora, la multifacética artista sumará un logro más a su carrera si es nominada a la categoría de “Mejor Cortometraje Live-Action” por “All Too Well : The Short Film” , escrito, dirigido y producido por ella misma y protagonizado por la actriz de Stranger Things Sadie Sink en compañía del actor Dylan O’Brien (actor de Teen Woolf).

El corto de 14 minutos se presentó el pasado mes de junio en el Festival de Cine de Tribeca junto a sus protagonistas y la directora, quien señaló que todo el proceso creativo fue muy natural.

“Se sintió muy natural extender la escritura de una canción y visualizarla en mi cabeza para hacer una lista de tomas y hacer un guion gráfico y elegir a quién queríamos como jefe de cada departamento y quién ayudaría a armar todo este rompecabezas”, dijo Taylor.

¿UN NOMINADO MÁS?

Por su parte, Lamar podría ser nominado a la misma categoría por su corto We Cry Together, una película de seis minutos protagonizada por él mismo y Taylour Paige de Zola. El rapero ya ha sido nominado antes en los Óscar de 2019 por la canción original All the Stars de la cinta Black Panther, por lo que esta sería su segunda oportunidad de ganar la deseada estatuilla.