Teme familia de Ricardo O'Farril por su desaparición en la CDMX; estarían elementos de la secretaría de Seguridad involucrados

ELEMENTOS INVOLUCRADOS

Según el texto relata que “Posterior a ello fue trasladado con lujo de violencia en un vehículo particular, con rumbo desconocido, hasta el momento, no se sabe nada del C. Ricardo O´Farrill Lozano”, expresa la carta posteada en las cuentas de Instagram y Twitter del actor.

En el texto se explica que tras esos hechos se levantó una denuncia correspondiente en la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en la Materia de Desaparición Forzada además de una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Además explican que “somos conscientes de la situación que sucede con el C. Ricardo O´Farrill Lozano, es evidente que requiere un tratamiento especializado, sin embargo esto no justifica la mala atención y los atropellos que ha sufrido durante este lapso”, detalla el documento.