Tenoch Huerta da la cara luego de ataques de Poder Prieto a promotora cultural

Como respuesta, la cuenta de Poder Prieto en Facebook aseguró que la artesana jamás solicitó ayuda a Luz. Y Aketzaly Verástegui, integrante del colectivo, le escribió que “Feliciana no era de nadie. A eso se le llama intento de salvadora blankkka” .

El problema inició cuando Luz descubrió que una prenda ocupada por Tenoch en un desfile de moda en Italia (en septiembre pasado), no había respetado la artesanía de la michoacana Feliciana Hernández.

Por medio de un comunicado, el actor de “Black Panther: Wakanda por siempre” , aceptó que se suscitó un conflicto con la promotora Luz Valdez, quien recibió mensajes desafortunados, “escritos desde la tripas y no desde el corazón”.

El también actor de Narcos: México y Güeros subrayó por medio de un texto que la respuesta que recibió Luz en redes sociales, no es la forma de afrontar diferencias, conflictos o resolver problemas.

Explicó que en su momento otorgó los créditos correspondientes en redes sociales, pero sin etiquetar a la artesana, pues ésta no contaba con cuentas en las mismas.

“Yo en lo personal me enteré tarde y a pesar de no haber estado al tanto de los hechos, ni cuándo ni cómo ocurrieron por estar trabajando, formo parte de un colectivo que es valioso para mí y no puedo ignorar lo sucedido. Estuvo mal y sólo afecta nuestra lucha, definitivamente hay que meditar y corregir”, se lee.

De corazón, el histrión pide que el desencuentro no nuble el valor de trabajo de todos los involucrados quienes forjan cultura e identidad.

Y establece que su relación con la artesana y el equipo de Los Hijos del Maíz, sigue en pie, a la par de con otros artistas.

“Es importante reiterar que seré mucho más cuidadoso en las exigencias con aliados y colaboradores”, apunta.