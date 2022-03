‘The Batman’ recauda 57 millones de dólares en su estreno tan solo en Estados Unidos

Sin embargo, aunque es una buena noticia, en comparación con la historia de la franquicia, esa cifra no alcanzaría los totales logrados el fin de semana de “The Dark Knight” de Christopher Nolan (158 millones) y “The Dark Knight Rises” (160 millones), así como el experimento de Zack Snyder. “Batman v Superman: Dawn of Justice” (166 millones). Sin embargo, “The Batman” no es una secuela como esas películas; en cambio, es un reinicio completo de la saga, con un nuevo elenco, un nuevo estilo y una nueva historia. El reinicio de Nolan, “Batman Begins”, abrió con 48 millones en 2005, una cifra que “The Batman” está más que duplicando, lo que puede ser un buen indicador para las otras dos películas que planea Matt Reeves con Pattinson.