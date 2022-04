The Strokes regresará a México en mayo, ¿cómo tratará Julian Casablancas a sus seguidores de la CDMX?

Hace dos semanas, en el festival Lollapalooza de Argentina, The Strokes fue la banda fuerte de la noche y dio un show descrito como “maravilloso”, compuesto por 18 canciones, y un encore que estuvo conformado por tres canciones, Killing Lies, New York City Cops y Ode to the Mets, con toques de ritmos latinos. Un día después, cerraron el Lollapalooza chileno, y si bien llegaron al escenario con un retraso de 16 minutos, al igual que en su show argentino reversionaron una parte de Razorblade en clave cumbia-reguetón y su actuación fue calificada como el “broche de oro” del evento.