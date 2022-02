Tinder para ir a cenar, la otra estafa más común de la app de citas

Incluso existe un nombre para este tipo de farsa en particular, ‘foodie calls’. Es decir, acudir a una cita solo para comer de gratis. Un estudio realizado a mujeres por Sage Journals , demuestra que entre el 23% y el 33% de las encuestadas lo ha hecho una vez en su vida.

Parte del éxito de Tinder es que es una aplicación que promete encontrarte el amor en un radio cercano a ti, si hacen ‘match’, entonces todo será miel sobre hojuelas... o es lo que uno imaginaría, pero no.

“Tenía un trabajo que apenas me permitía pagar el alquiler” , relató Balsinger, que ahora tiene 24 años y vive en el East Village, a The Post.

Pronto, Balsinger salía con hombres hasta dos veces a la semana para tener citas impulsadas por la alimentación en bares y restaurantes caros, como el Roof at Park South en Kips Bay.

“Quieres disfrutar de la ciudad, pero no quieres desperdiciar dos horas de tu sueldo en comer fuera”, dice. “Así que es bastante fácil decir que sí si alguien te ofrece salir”.

En la entrevista, Balsigner recordó la ocasión en que un treintañero europeo la invitó al famoso restaurante de marisco Catch, en el Meatpacking District, donde platos como el sashimi de trufa cuestan 29 dólares.

Balsinger admite que no sentía ninguna atracción por su cita. Lo eligió simplemente porque parecía exitoso y “solitario”, dos factores que sugieren que estaría encantado de pagar por su compañía.

“Sólo puedo imaginar lo que costó: probablemente, como un mes de sueldo de mi trabajo”, dice sobre la cena de cinco platos que saboreó esa noche.

Cuando llegó la cuenta, tanteó tímidamente su cartera en un intento fingido de pagar su mitad de la comida. Como era de esperar, su pareja se hizo cargo de la cuenta.

Ella y el hombre con quien salió en aquella ocasión, no se volvieron a ver.

‘Foodie calls’, triunfo fallido de las apps de citas

Con el auge de las aplicaciones de citas, nunca fue tan sencillo elegir hacer una ‘foodie call’ y disfrutar de una comida o cena gratuita. Según la aplicación de encuestas para millennials Winq, en una encuesta exclusiva para The Post, el 44% de las mujeres jóvenes las han hecho “porque, por qué no, es una comida gratis”, incluso si no se sentían atraídas por la persona.