Toby Keith, icónico cantante de country, muere a los 62 años

El pasado lunes 5 de febrero del presente año, el reconocido ícono de la música country, Toby Keith de 62 años, falleció a causa de un cáncer de estómago diagnosticado hace casi dos años atrás, dejando un legado musical invaluable.

Éxitos como ‘Should’ve Been a Cowboy’, ‘Beer for my Horses’, que interpretó junto a Willie Nelson, y su polémica ‘Courtesy of the Red, White, & Blue (The Angry American)’, lo catapultaron a la cima de las listas de Billboard en más de una ocasión, además de generar controversia por la temática alusiva al 11 de septiembre de 2001.

“Toby Keith falleció en paz anoche, 5 de febrero, rodeado de su familia. Luchó con gracia y coraje. Por favor, respeten la privacidad de su familia en este momento”, se lee en un comunicado para sus fans en redes sociales.