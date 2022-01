Todo lo que se sabe hasta ahora del reality ‘Las Kardashians’

Es extraño decir que las Kardashians vuelven, ya que, a decir verdad, no parece que se hayan ido nunca. Gracias a Instagram y Snapchat, todos hemos podido seguir a las Kardashians (y a las Jenners) después de que su reality show estrella de E!, “Keeping Up With the Kardashians”, terminara en junio del 2021. Sin embargo para todos los fans, el contenido sobre la familia Kardashian en forma de episodios de televisión hábiles y producidos por expertos, llega nuevamente gracias a un proyecto con Hulu. Esto es todo lo que se sabe sobre la colaboración entre las Kardashian y Hulu.

El nombre del nuevo reality Obviamente, “Keeping Up With the Kardashians” era un título increíblemente ingenioso e instantáneamente icónico. Para su serie de Hulu, la familia está manteniendo las cosas muy simples y minimalistas en cuanto al nombre del reality, simplemente llamando a la nueva serie “The Kardashians”. ¿Cuándo se estrena ‘The Kardashians? En la víspera de Año Nuevo, Hulu lanzó el primer tráiler de la nueva serie de las Kardashians y reveló que se estrenará en algún momento de 2022. Sin embargo, todavía estamos en espera de la fecha de estreno. Ya en el otoño pasado, Khloé hizo revelaciones sobre el nuevo programa durante una aparición en “The Ellen DeGeneres Show”, confirmando que la familia estaba filmando en ese momento (octubre de 2021) y esperaba que la serie se estrenara a principios de 2022. “Creo que en unos meses, ya sea a finales de enero, principios de febrero....Muy rápido, así que esa es la belleza de Hulu”, dijo. “Estamos en streaming, así que conseguimos tener un giro mucho más rápido que antes. Estamos muy contentas”.

Cuando se anunció el acuerdo de las Kardashians con Hulu en diciembre de 2020, Disney (que posee una participación mayoritaria en Hulu) confirmó que Kris Jenner y sus cinco hijas -Kourtney, Kim y Khloé Kardashian, así como Kendall y Kylie Jenner- habían firmado para el nuevo programa. Algunos otros miembros del círculo íntimo de las Kardashian también han sido confirmados (como Scott Disick, que al parecer está negociando su aparición), mientras que otros todavía están en el aire (como Travis Barker y Kanye West). ¿De qué se tratará ‘Las Kardashians’ en Hulu? Será algo parecido a “KUWTK”, pero no exactamente igual. La familia tiene la última palabra sobre la edición de la serie de Hulu, por lo que reflejará plenamente la versión de la narrativa que quieran compartir con el mundo. Kim ha dicho que la nueva serie mostrará un “lado diferente” de la famosa familia y que también contará con más información sobre su vida profesional y sus estudios jurídicos. “Creo que será un lado diferente”, declaró a The Wall Street Journal en octubre de 2021. “Pero no diría que nuestro lado tonto no va a salir”.