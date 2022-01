Tom Holland y Zendaya: Un amor que nació en el rodaje de Spider-Man

“Spider-Man: No Way Home” dio vida al último capítulo de la historia cinematográfica de Spider-Man. Al igual que la película culmina la historia en pantalla del Peter Parker de Tom Holland, también hace que muchos miren hacia atrás para ver de dónde viene Spider-Man, tanto en la gran pantalla como en las páginas de Marvel Comics. Mientras que el marketing de No Way Home ha mostrado una serie de villanos llamativos y guiños a la tradición de Marvel, un elemento del mito más amplio de Spider-Man se ha hecho evidente: el hecho de que, en su núcleo, la saga de décadas de Spider-Man de Peter Parker está en su mejor momento cuando se basa en una historia de amor.

Historia de amor detrás de cámaras Hace unos días se supo que una productora ejecutiva del filme sugirió a tanto a Zendaya como a Tom Holland no iniciar una relación de pareja. Sin embargo ambos ignoraron la advertencia e hicieron real su historia de amor. Luego de muchos rumores, Zendaya y Tom Holland confirmaron su relación y se convirtieron en la tercera pareja que surge de una película de Spider-Man, en particular de “Spider-Man: No Way Home”. Y no se trata de una pareja cualquiera, sería la tercera vez en la que la historia de amor de Peter Parker y Mary Jane/Gwen Stacy se hace realidad fuera de la pantalla. Aunque se conocieron en “Spider-Man: Homecoming” y volvieron a trabajar juntos en “Spider-Man: Lejos de Casa”, no fue hasta la tercera película en la que surgió el amor. Protegen su privacidad

“Una de las cosas malas de la fama es que tu privacidad ya no está bajo tu control, y un momento que crees que es entre dos personas que se quieren es ahora un momento que se comparte con el resto del mundo”, explicó Tom Holland para justificar el motivo por qué nunca confirmaron su relación. “Siempre he sido claro en eso de mantener mi vida privada en privado, porque comparto mucho de mi vida con el mundo de todas maneras. En ese momento, nos sentimos que nos robaban nuestra privacidad; no era cuestión de no estar preparados para compartirlo con el mundo, sino que no queríamos hacerlo”. Zendaya por su parte argumentó, “Cuando estás realmente enamorado y te importa alguien, deseas poder vivirlo solo para ti. Amar a alguien es algo sagrado y muy especial; todo el mundo quiere vivir y disfrutar el amor entre dos personas”. Las parejas anteriores