‘Top Gun: Maverick’ supera los 500 mdd a nivel mundial

La película de Paramount y Skydance, protagonizada por Tom Cruise, está haciendo un gran negocio en su segundo fin de semana. La secuela de “Top Gun” obtuvo 90 millones de dólares el pasado fin de semana.

Hasta el domingo, “Top Gun: Maverick” había ganado 295.6 millones de dólares en América del Norte y más de 552 millones a nivel mundial.

El sábado, “Top Gun: Maverick” se convirtió en la película más taquillera de Cruise a nivel nacional, superando a “The War of the Worlds” de 2005 (243.3 millones), sin ajustar la inflación. Eso es después de pasar la primera “Top Gun” (180.3 millones) y las películas “Mission: Impossible” de Cruise, incluida la última entrega, “Mission: Impossible - Fallout” (220.2 millones).