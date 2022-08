Mientras que la amistad con Miranda Cosgrove, también ocupo parte de su libro, al relatar que desde que comenzaron a grabar la serie, su madre le prohibió ser su amiga, porque Cosgrove no creía en Dios. “Mamá me advirtió que no me acercara demasiado a Miranda porque ella no cree en Dios”, recuerda McCurdy en sus memorias.