¿Un depredador sexual? Salen a la luz secretos oscuros de Hugh Hefner, el magnate de la revista Playboy

Las acusaciones del mayordomo también las confirmó Sondra Theodore, exnovia de Hef, quien lo conoció cuando tenía 19 años y el 50. En un video obtenido por el medio TMZ, la exconejita dijo que Hef grababa a casi todos los que asistían a sus fiestas, las cuales llamaba ‘Noches de Cerdos’, incluso a ella, y cuando lo descubrió, le pidió detener la grabación, algo que no hizo aunque fingió que sí.

“Tenía videos de todos. La primera vez que vi uno había dos pantallas en la habitación. Me di cuenta de que estaba yo, en una. ‘¿Qué estás haciendo?’, le dije. Me dijo que si no estaba bien lo podía apagar, le dije que sí. Pero una semana después, lo estaba viendo ‘Me dijiste que no había seguido grabando’, le dije, pero respondió ‘¿Creías que realmente iba a frenar?’”, señaló Sondra.