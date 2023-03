Afectada, sensible y con la voz entrecortada Tania Rincón confirmó la disolución de su matrimonio con Daniel Pérez con quien estuvo casada por 11 años, tras 16 de relación y estar juntos.

La conductora dijo que se sentía en familia al expresar y confirmar la noticia que dio a conocer horas antes desde la cuenta de Instagram de ambos.

Confirmó que su ahora expareja salió de su casa y ya no vive con ellos además de asegurar que vive este proceso desde el amor.