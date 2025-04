‘Valoro mucho lo que estoy viviendo’: La Mole Chida sobre su presentación en Pa’l Norte

Iván Fematt ‘La Mole’, dijo sentirse soñado por el momento que vive y que le ha permitido compartir escenario con personalidades como Edén Muñoz o Rosendo Cantú.

Durante el primer día de Pa’l Norte, el comediante subió al escenario de Los Cadetes de Linares, mientras que este domingo realizó su propio número combinando risas y música como parte de ‘La Mole y sus Amigos’.

“Me sentí soñado, la verdad valoro mucho lo que estoy viviendo y lo que he trabajado me ha dado que me junte con gente que admiré desde muy chico y los pueda conocer y platicar con ellos y está muy padre. Son gente que de la que aprendes mucho”, comentó.

Agregó que aunque es entonado y le gusta la música, buscó generar un proyecto donde se pudieran combinarla con la comedia, lo que se parece, describió a un a borrachera con amigos en el escenario.