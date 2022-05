Vestuario de diseñador saltillense se luce en ‘La Voz Kids’ 2022

“El origen del sarape es incierto, se habla de Tlaxcala y Coahuila como su punto de origen, pero lo que es cierto es que ya está muy relacionado con Saltillo , aunque se usa más como suvenir o para decorar, pero no se le da su valor principal porque el sarape está hecho para vestir. De hecho, había una leyenda de que en las ferias ponían un sarape y para demostrar que era de Saltillo lo extendían y le echaban una jarra de agua encima y no pasaba el agua, porque era como un impermeable para proteger del frío ”, relata el diseñador.

“Si bien no estoy reinterpretando el sarape, sí le estoy dando el uso de una forma más pop. No lo estoy actualizando porque no me meto en el proceso de fabricación del sarape, utilizo el sarape para crear una prenda con un toque más urbano”, detalla el egresado de Diseño Gráfico de la Universidad Autónoma de Coahuila, quien hace unos años estuvo en la Escuela del Sarape para conocer más sobre el proceso de este tejido.

Para hacer la prenda de Mariana, el diseñador buscó reflejar el estilo y la edad de la concursante de ‘La Voz México’, por eso utilizó el color rosa. “Cuando me contactó la familia de Mariana para hacer este trabajo me dijeron que querían que se viera que ella es de Saltillo, que la ubiquen, que vean cómo es ella. Por eso la chamarra conserva esa esencia de niña”.