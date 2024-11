VIDEO: Pepe Aguilar es abucheado por cantar canción que le dedicó a Ángela; ¿qué opinas de esta reacción?

Pepe Aguilar explicó que “Cuídamela Bien” es una canción que expresa los sentimientos de un padre al ver a su hija iniciar una nueva etapa en su vida. Sin embargo , al introducir el tema y expresar estas palabras, parte del público reaccionó con abucheos, mostrando su descontento. Aunque Pepe Aguilar no respondió directamente, este episodio evidencia las divisiones de opiniones en torno a la relación de su hija Ángela con el cantante Christian Nodal.

La polémica en redes sociales

El contexto detrás de estos abucheos parece estar relacionado con la controversia en redes sociales. Tras rumores de una relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, quien recientemente se separó de Cazzu, varios usuarios han expresado su rechazo. La situación escaló al punto de crear una petición en Change.org para que Ángela pierda su título de “Mujer del Año” otorgado por la revista Glamour, bajo acusaciones de ser la “tercera en discordia”.

Esta tensión aumentó cuando Cazzu, ex pareja de Nodal, mencionó públicamente que se enteró de la relación entre Ángela y su ex por los medios, lo cual desató una ola de empatía hacia Cazzu y críticas hacia Ángela. Aunque Nodal intentó desmentir el comentario, la controversia no ha disminuido, afectando tanto a Ángela como a su entorno.