El libro fue ganador de la categoría de Mejor Audiolibro, Narración e Historia Grabada, que se entregó este domingo en la ceremonia con sede en Los Ángeles.

Davis recibió el Emmy como Mejor Actriz en una Serie de Drama en 2015 por “How to Get Away With Murder”. En 2017 fue reconocida por su papel de reparto en la película “Fences” con un Oscar y el Tony, de hecho, lo ha ganado en dos ocasiones, primero por “Fences” en 2010 y luego por “King Hedley II” en 2011.

Otros artistas que son parte del prestigioso club EGOT son Jennifer Hudson, Rita Moreno, John Legend, Andrew Lloyd Webber, Whoopi Goldberg y Audrey Hepburn, entre otros.