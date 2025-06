Noche de euforia en el Parque Madero: Edén Muñoz, Marca Registrada y Sonido Mazter conquistan Saltillo con triple concierto

“Un gustazo como siempre estar con ustedes. Vamos a festejar el Día del Padre hoy. ¡Salud por ustedes, Saltillo! ¡Arriba Coahuila!”, exclamó Edén, generando que el estadio se cimbrara.

Edén no solo cantó, también bailó, bromeó y compartió con el público una conexión genuina que se sintió desde el primer acorde. Canciones como “El amor no fue pa’ mí” reafirmaron su capacidad para emocionar, mientras que temas del recuerdo como “Bohemio loco”, “Sueño guajiro” y “Gente batallosa” llevaron a los asistentes por su trayectoria musical.

Un momento emotivo ocurrió cuando, al ritmo de “Tus latidos”, una pareja en las gradas protagonizó una propuesta de matrimonio. El “¡Sí!” arrancó los aplausos de quienes se encontraban cerca.

Respaldado por su banda, Edén puso a bailar con éxitos como “Eva María” y “Provócame”, mientras insertaba frases que tocaban el corazón local: ”¡Saltillense hasta el tope!”, como parte del “Corrido de Juanito”.

Por otro lado, en rueda de prensa previo a subirse al escenario, Edén dio a conocer que el próximo 29 de agosto lanzará su nuevo álbum y reveló que: “Saltillo me da una buena vibra, se me hace muy lindo. Me queda super claro que Coahuila consume mucha música. Me vine a escuchar a Sonido Mazter, que son de mis ídolos”, confesó.