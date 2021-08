Natanael Cano arremete contra el sistema educativo: ‘dejen de educar a sus hijos para ser empleados’

El cantante de de corridos tumbados, Natanael Cano, arremetió contra el sistema educativo mexicano en sus historias de Instagram, pues considera que imparten ‘cosas insignificantes’ para que los niños se conviertan en empleados, contrario a la ‘escuela de la vida’.

“Dejen de educar a sus hijos para un mundo que no existe ya. Dejen de educar a sus hijos para ser empleados. Dejen hacer a sus hijos lo que les apasiona y no estudiando cosas insignificantes en un mundo tan difícil. La educación está en la casa, en la familia”, expresó Cano.

El intérprete de ‘Amor tumbado’ dijo que las mejores ideas “a veces no ocupan un título de universidad”.

“Yo me cansé del sistema tan viejo y tan perdido en el que estaba estudiando, y me puse a estudiarme a mí mismo, y aquí sigo. La escuela de la vida no falla ni termina”, agregó.

Finalmente el cantante mandó un saludo a sus ex maestros de quienes dijo ‘se que me ven por ahí’.