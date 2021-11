Sofía Aragón, ex Miss México, es hospitalizada de emergencia tras prueba negativa de COVID-19

La también conductora detalló que si no hubiera ignorado el mensaje de su cuerpo, hoy no estaría en el hospital con oxígeno, pues la enfermedad continuó subiendo de gravedad. “Lo tomé como una pequeña gripa estacional o hasta emocional y la ignoré por completo... Hoy, estoy en el hospital... tengo neumonía”, agregó.

La originaria de Guadalajara, Jalisco recomendó a sus seguidores no ignorar las señales de su cuerpo, y nunca confiarse, pues aunque en unos días estará bien, pasó un gran susto. “Amigos, no por el hecho de no ser COVID-19 significa que debemos confiarnos y descuidarnos, seguramente voy a estar perfecta en un par de días, pero de verdad, cuídense”, finalizó. Hasta el momento, no se sabe más información sobre el estado de salud de la reina de belleza, pero se espera que a lo largo del día le informe a sus seguidores su avance.