Vive Latino 2025: ¿Cuánto costarán sus boletos y cuándo iniciará la venta? Te lo decimos

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, uno de los eventos más esperados en la escena musical de América Latina, ha anunciado su próxima edición para el 15 y 16 de marzo de 2025 en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la Ciudad de México. Este evento no solo es una plataforma para artistas emergentes y consolidados, sino también un punto de encuentro para los amantes de la música y la cultura.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Tras spoiler! Revelan a Scorpions, Keane, Zoé, Mon Laferte, Caifanes, Kany García para el line up del Vive Latino 2025

Los boletos para Vive Latino 2025 estarán disponibles en varias fases de venta. La primera es la Venta Beyond, que comenzará el 28 de octubre a las 9:00 AM. Esta es una oportunidad exclusiva para aquellos que estén inscritos en este programa. Al día siguiente, el 29 de octubre, a las 9:00 AM, iniciará la Preventa Priority, donde los asistentes tendrán la oportunidad de adquirir sus boletos antes que el público general. Para los titulares de tarjetas Citibanamex, habrá una Preventa especial el 30 de octubre a las 2:00 PM. Finalmente, la Venta General comenzará el 31 de octubre a las 2:00 PM, abriendo las puertas para que todos los fanáticos puedan asegurar su lugar en este icónico festival.