Xavier García, el saltillense que ‘planea un hijo’ con Regina Blandón; conquista los escenarios en la CDMX

La magia ocurrió a unos kilómetros de la capital coahuilense. Xavier dejó la casa paterna para estudiar la universidad en el Tec de Monterrey , un espacio en el que se entrenaría para convertirse en un mercadólogo con todas las de la ley. B ueno, ese era el plan hasta que un maestro le habló tan apasionadamente de por qué es importante leer y qué es un artista. Esos seres a los que pintó como enigmáticos y que aseguró, no se dan en cada esquina. Xavier todavía recuerda el tono de voz y la elocuencia de esa clase casi actuada en la que su maestro, Manuel Sol, quien además tenía el look típico de un crítico de arte, les habló a los futuros empresarios y profesionistas de cómo los artistas transforman vidas, sobre el poder curativo del arte y de cómo puedes extender las alas, tomar vuelo, ser feliz y probar la libertad.

“Es raro que ahora esté en esto, porque el teatro me llegó tarde. Lo conocí cuando tenía 20 años. Nunca había ido al teatro, ni había leído nada del tema, ni tampoco tenía a alguien cercano que se dedicara al arte. Pero todo me llevó hacia allá porque hubo un punto de hartazgo de mi carrera y de lo que estaba haciendo. Así que decidí cambiar de rumbo, sabiendo que me jugaba la vida en ello. Y lo que me dio el empujón, lo que me metió la espinita, fue esa clase de literatura donde el maestro Manuel se aventó ese ‘speach’ al puro estilo de la película ‘La Sociedad de los Poetas Muertos’. Él nos explicó qué era un artista y pues no sólo salí en busca de ellos, sino que decidí convertirme en uno”, comenta Xavier García orgulloso de que sigue en pie de lucha, con una voz grave que seguro se escucha hasta la última butaca, pero ahora lo tengo frente a mí en una mesa de un café en la colonia Juárez, en la CDMX.

El futuro mercadólogo se preguntó a dónde ir para conocer a ese tipo de personas, dónde estaban los artistas y por qué estaba tan alejado de ese ambiente. Cómo podría acercarse a ese sentimiento de libertad de la que le hablaba el maestro y del que se sentía tan alejado, pues hasta ese momento sólo había asistido a una pastorela en Saltillo, su ciudad natal.

Así que un día decidió cambiar el entorno que habitaba y para convencerse se dijo a sí mismo: “Tengo buena voz, no tengo pánico escénico, tengo buena memoria, soy alto, me meto rápido en personaje y además tengo buena pinta”. Y Xavier no se equivocó, entró al taller de actuación de la universidad, hizo todos los castings que estaban a su alcance, tuvo su primer “black out” arriba del escenario y cuando pensó que ahí acabaría su intento por subir al entablado, lo llamaron, algo vieron en él y no tardó en agarrar confianza y en participar en todas las obras de teatro estudiantiles que estaban a su alcance.