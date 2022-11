Quien también aprobó y estuvo contenta en anunciar la elección fue la propia Gloria Trevi, quien desde hace días anunciaba e invitaba a sus fanáticos a estar al pendiente del anuncio de quién la interpretaría.

“Es la primera vez que yo voy a contar mi vida y ustedes me van a encarnar. Me conmuevo mucho porque de alguna u otra manera es como si me viera a mí misma en esas diferentes etapas en las que si yo pudiera decirme algo, me diría: ve adelante, no tengas miedo, solamente no te rindas, Dios está contigo, las amo”, expresó la regiomontana desde un video en Instagram.