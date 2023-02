Están por acabar los primeros dos cuartos del partido. La emoción por lo ocurrido en el emparrillado ya te pasó factura y tu sala está hecha un desastre entre la botana esparcida por el piso y los gritos de tus invitados que, a favor o en contra del panorama, se anticipan al resultado que se revelará dentro de muy poco. Del guacamole que dejaste en la mesa de centro ya no queda ni el recuerdo; ha llegado el momento de volver a colocar otro súper tazón con la exquisita pasta tricolor y que no falten los totopos, porque solo no sabe igual. Hay manchas de salsa en el sofá. La cerveza del refri está a punto de acabarse y tú no piensas renunciar a un momento de paz: el show del medio tiempo en el Super Bowl.