¿Y Soy rebelde? Provoca Christian Chávez polémica por traje de charro color rosa y bandera mexicana LGBTTI+

El regreso de RBD a los escenarios debería significar alegría, nostalgia y fiesta para los cantantes y su público que desde hace años pedía el regreso de la banda que marcó a algunas generaciones. Sin embargo... las polémicas se apoderaron de este esperado momento en la cultura pop mexicana. Christian Chávez llamó la atención y no por su talento, sino porque este fin de semana utilizó un traje charro rosa con dorado, aunque lo que aparentemente más indignó fue el calzado, el cual era un par de tenis dorados. Las fotografías del también actor cantando en el escenario con el típico pero rosado, fueron las que provocaron la ola de reclamos y burlas.

Lo único que fallo en el outfit de Christian Chávez es no haberse puesto tacones para que Luisa Echeverría y toda la Federación Mexicana de Charrería no acabaran de soportar pic.twitter.com/EfmCg0o4ZX — Amigobvio (@amigobvio) September 4, 2023

REGAÑO SERIO DESDE LA ASOCIACIÓN NACIONAL Luisa Echevarría, la reina de la Federación Mexicana de Charrería, quien tomó sus redes sociales para emitir una postura sobre la imagen de Chávez. ”Yo, Luisa Echevarría, me dirijo a ti @christianchavezreal, con todo el respeto y la admiración que te tengo por ser tú y tus compañeros un grupo de mexicanos exitosos que han trascendido fronteras en nombre de México; con este mismo respeto, te invito a que portes nuestra indumentaria, la de los charros, conforme a nuestros cánones y que nos permitas ser reconocidos en el mundo a través de tu arte y también por la elegancia de nuestros trajes” publicó, mientras comparó su foto, de elegancia y porte, con la del cantante y el polémico traje rosa.

Luego que el drama creciera como “bola de nieve” en redes sociales, Chávez respondió desde un video refutando que la intención no era agredir a nadie con la elección de su atuendo. “Lo siento, no es un traje de charro, solo es una interpretación de la mexicanidad. Yo no soy charro, si se sintieron agredidos, lo siento”, dijo Chávez.

PREOCUPADOS POR LA BANDERA MEXICANA De hecho, la elección del vestuario parece haber gustado al público, pero este martes el cantante fue criticado por utilizar un supuesto traje de charro color rosa mexicano, así como presumir por todo lo alto la bandera de México con los colores de la comunidad LGBTQ+. ”Gracias por escucharme y conectarse ámense y respétense ... si no lo haces tú , ¿quién?”, escribió el también actor para acompañar el video que muestra el momento en el que el escenario se pinta de colores y él pone en todo lo alto dicha bandera.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Que apasionados! Se dejan ver Kylie Jenner y Timothée Chalamet entre besos y abrazos en concierto Aunque varios comentarios criticaron que Chávez haya mostrado la bandera de México “alterada”, otros usuarios lo felicitaron por esta etapa y por su valor para vivir y expresarse con libertad: “Como me hiciste llorar, eres inspiración, eres amor, eres luz, lloré presente en el concierto y lloro viendo estos videos, eres único, te amo”. “Eres tan increíble siendo tu en esta nueva fase que te ves tan real te amamos. Siempre desde el inicio con sus mensajes para el mundo entero eso los hace únicos”, se lee. (Con información de El Universal)

