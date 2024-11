$!¿Y tú le crees? Lanza ‘Festival Cactus’ video acusando a dueño de Arema como responsable de cancelación en Saltillo

“Se ganaron más de 2 millone s de pesos en cargos por servicios, que no van a reembolsar” se escucha mientras se pasan imágenes del aparente responsable de que no se hiciera realidad el evento.

El video continúa con más fotos del presunto señalado, mientras lo acusa de estar disfrutando de las ganancias económicas en San Antonio Texas, mientras los cientos de fans y proveedores no la pasarán bien este fin de semana que se realizaría el show.

“ Arema no entregó el 100% de la venta quedándose con más de 4 millones de pesos en saldo y tampoco quisieron pagar directo a los artistas y proveedores” continúa explicando el video, mientras muestra una parte del supuesto contrato.

“Arema dirigida por su gánster Ricardo Sánchez, creo Headliner y forzó al festival a no tener los recursos y poniendo condiciones de liberar los recursos del festival si se apoderaba del 60% de los derechos del festival cuando no pusieron un centavo y se están quedando con todos los cargos por servicio” continúa el show.

“Ellos son los responsables que pusieron las trabas para que no se llevara a cabo esta edición 2024” continua el clip de un minuto, finalizando con una risa “malévola” y un número celular que aparentemente sería del equipo o el fundador de Arema.