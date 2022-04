¿Ya escuchaste el rugido? Tecate Pal’ Norte 2022 ya está aquí y esto es todo lo que debes de saber

La cita es este 1 y 2 de abril en el Parque Fundidora de Monterrey, y aunque muchos se están recuperando apenas de la última edición realizada el pasado mes de noviembre, la fiesta y la música no se detienen. Esta décima edición trae consigo uno de los carteles más espectaculares de la historia del Pal’ Norte, el cual incluye grandes bandas como The Strokes, Maroon 5, Martin Garrix, The Libertines, Los Fabulosos Cadillacs, Hombres G, Parcels, C. Tangana, Papa Roach, Love Of Lesbian, Simple Plan, Caribou, Fobia, entre muchas otras más.

A lo largo y ancho de 40 hectáreas, los asistentes podrán volver a rugir, cantar y disfrutar de lo que será una edición sumamente especial, en donde habrá 9 escenarios que irán del reggaetón hasta las versiones acústicas, y que estarán repartidos por todo el lugar. Lo más importante es que estarán ubicados en espacios abiertos, por lo que no será obligatorio el uso de cubrebocas, además en los accesos habrá revisión de temperatura y módulos de aplicación de gel antibacterial.