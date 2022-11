Ya huele a Navidad... ¿Cuánto gana Mariah Carey cada año con ‘All I Want For Christmas Is You’?

La temporada de Halloween y Día de Muertos está por terminar, por lo que la popular cantante estadounidense Mariah Carey publicó en sus redes sociales un vídeo satirizando su sobrenombre “reina de la navidad” con la transición del 31 de octubre y el ‘inicio’ de la época decembrina, el 1 de noviembre.

Carey se mantiene como una de las artistas musicales femeninas con mayor número de venta en todos los tiempos y sobre todo durante los últimos meses del año con una de sus canciones más populares: ‘All I Want For Christmas Is You’. Publicidad Por lo que mientras los pinos, las guirnaldas, las luces y esferas decoran, el tema se puede escuchar en centros comerciales, radio, películas y ahora en redes sociales, sumando reproducciones a la carrera de la cantante de R&B. TE PUEDE INTERESAR: Desata Mariah Carey ‘pelea’ por ser la ‘Reina de la Navidad’ en EU El éxito de Mariah Carey es tal que acumula 21.1 millones de oyentes mensuales en la plataforma de Spotify, mientras que en YouTube cuenta con 6 mil 927 millones de visualizaciones. Aunque muchos son los memes sobre la canción y la interprete, donde aseguran que la ‘descongelan’ solo para Navidad, esta acumula mil 171 millones de reproducciones en Spotify y 730 millones de visualizaciones en YouTube. Publicidad Sin embargo, cada reproducción por este meme suma un pequeño porcentaje de dinero a Mariah.

Si bien Carey no solo recibe dinero de plataformas como YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Music, entre otros; también lo obtiene de regalías por derecho de autor de la pieza, misma que se utilizan para hacer covers o agregar en películas y comerciales. De acuerdo con The Economist, Mariah Carey ha ganado más de 60 millones de dólares (más de mil 180 millones de pesos), desde el lanzamiento de la balada navideña en 1994 hasta 2016, solo por derechos de autor. Publicidad En cuanto a las reproducciones, promediando que Carey recibe un centavo de dólar por cada una, “All I Want For Christmas Is You” le genera cerca de 2 millones de dólares anualmente (39 millones de pesos). Aunado a que la canción, que lleva tres años consecutivos posicionándose en el número uno en la lista de Billboard Hot 100 durante la semana de Navidad, incrementa a 3 millones de dólares al año (59 millones 155 mil pesos).

TE PUEDE INTERESAR: Golpe a la música navideña: acusan a Mariah Carey de plagiar All I Want for Christmas Is You Publicidad Mientras que en 2021 se presume que recaudó otros 12.5 millones de dólares solo por regalías de ese tema. De acuerdo a Celebrity Net Worth, la cantante tiene una fortuna de 320 millones de dólares, convirtiéndola en una de los músicos femeninos más exitosos de la historia. Mientras que sus canciones generan hasta 600 millones de dólares al año en regalías, además, por sus apariciones en shows como American Idol, ha ganado 18 millones de dólares. Publicidad