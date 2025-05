¿Ya la viste? Confirman escena post créditos en ‘Lilo & Stitch’ ¿Habrá segunda parte?

Mucho se ha dicho que el live action de ‘Lilo & Stitch’ será el último que produzca Disney por un tiempo, sin embargo el éxito en taquilla podría contradecir esa decisión de la casa productora sobre todo por la aparición de escenas post créditos que se han reportado entre los usuarios.

Y aunque no se ha posicionado oficialmente sobre una secuela, Disney alimentó la idea al dejar una escena post créditos. Sí no has visto la cinta en los cines, te sugerimos omitir la siguiente información, o si te emociona más saberla continúa.

En concreto, se trata de una secuencia ubicada a mitad de los créditos finales, por lo que se recomienda a los espectadores permanecer en sus asientos para no perdérsela. Aunque no apunta directamente a una segunda parte oficial, la escena funciona como un segundo final emotivo que refuerza el mensaje de familia y pertenencia, cerrando con ternura la historia principal de la película.