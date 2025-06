CEO de Telegram considerará a su centenar de hijos como futuros herederos de su fortuna millonaria

Se reportó que el fundador y CEO de Telegram, Pável Dúrov, planea dejar su fortuna, de 13.900 millones de dólares, a todos sus hijos.

Dúrov es padre biológico de más de 100 hijos; 6 de ellos son fruto de relaciones sentimentales, mientras que el resto, presuntamente, son producto de donaciones de esperma.

‘¡Todos son mis hijos y todos tendrán los mismos derechos! No quiero que se peleen después de mi muerte’, comentó tras la publicación de haber redactado su testamento.

TE PUEDE INTERESAR: El apagón de Internet en Irán deja a sus ciudadanos a oscuras sobre la guerra con Israel

Dúrov aseguró que no percibe diferencias entre sus hijos, cuyas madres son tres diferentes parejas, y los demás que fueron concebidos, tras las donaciones.

El magnate, de origen ruso, comentó que hace años, un médico le pidió donar su esperma, argumentado que era un ‘deber cívico’ el compartir sus genes y lo consideraba como un ‘donante con alta calidad de material genético’.

Sin embargo, Dúrov especificó que sus hijos solo podrán acceder a su fortuna, tras 30 años después de su muerte.

‘Decidí que mis hijos no tendrían acceso a mi fortuna hasta que transcurriera un periodo de 30 años, a partir de hoy. Quiero que vivan como personas normales, que se construyan solos, que aprendan a confiar en sí mismos, que sean capaces de crear, que no dependan de una cuenta bancaria. Quiero precisar que no hago diferencias entre mis hijos: los hay concebidos naturalmente y los que proceden de mis donaciones de esperma’.

Medios de información y agencias periodísticas preguntaron sobre por qué había tomado la decisión de redactar su testamento a sus, actuales, 40 años de edad.

‘Mi trabajo implica riesgos: defender las libertades te granjea muchos enemigos, incluso dentro de Estados poderosos. Quiero proteger a mis hijos, pero también a la empresa que creé, Telegram. Quiero que Telegram permanezca siempre fiel a los valores que defiendo’ respondió Dúrov.

POLÉMICA DE TELEGRAM

La aplicación de Telegram, a comparación de otros medios de comunicación típicos, destaca por la poca vigilancia que existe en el contenido que se comparte.

En el 2024, Dúrov fue arrestado en París, tras ser acusado a una serie de delitos, asociados a su plataforma de comunicación.