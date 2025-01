¿Ya la viste? ‘Flow’ la película animada que venció a Disney en los Globos de Oro

El filme ‘Flow’ fue realizado en conjunto por Dream Well Studio (la compañía del director), Sacrebleu Productions y Take Five; contando también con la participación de Bélgica, Francia y Letonia. Siendo apoyado por el significado de su narrativa, la profundidad emocional que muestra en el trabajo en equipo, la resiliencia, amistad y las implicaciones de nuestras acciones en el entorno que habitamos.

¿DE QUÉ TRATA LA HISTORIA DE ‘FLOW’?

Este filme recalca que la animación no es un género, es una forma de contar historias, pero no se queda ahí, ha demostrado una vez más que una buena historia no necesita diálogos, esto siendo uno de los retos más complicados de la producción; Generando que fuera un proceso denso y dando resultado a una duración de 1 hora 25 minutos, menor a las acostumbradas en este tipo de proyectos. Sin embargo, haciendo más valiosa cada acción presentada en el filme, obligando al espectador a no perderse ningún segundo.

‘Flow’ presenta la historia de un gato adorable de color negro que despierta en un mundo inundado de agua y en donde los humanos han desaparecido. Con la necesidad de sobrevivir, busca un refugio en un barco con un grupo de animales. Pero llevarse bien con ellos termina siendo un reto aún mayor que superar su miedo al agua. Todos se verán obligados a aprender a superar sus diferencias y adaptarse a este mundo apocalíptico en el que se encuentran.