¡Ya sabemos cuándo se estrena Animales fantásticos: Los Secretos de Dumbledore, pero la gente está enojada!

Fantastic Beast: The Secrets of Dumbledore ya tiene fecha para llegar a los cines, será el próximo 15 de abril de 2022 cuando se estrene la cinta protagonizada por Eddie Redmayne, Jude Law y Mads Mikkelsen , quien hasta el día de hoy se confirmó que tomará el papel de Gellert Grindelwald .

Con el anuncio de la nueva película, muchos internautas recordaron que el actor Johnny Depp no encarnará el papel de Gellert Grindelwald en la entrega; muchos reaccionaron en no ver el filme, otros tantos se adelantaron a decir que la experiencia no será la misma, también condenaron la medida expuesta por la empresa cinematográfica al no incluir a Depp en el proyecto.