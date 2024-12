Yeri Mua celebra sus 23 años y estrena su Only Fans: ‘Les tengo un regalo por mi cumpleaños’

Este 17 de diciembre, Yeri Mua celebró su cumpleaños número 23 con una sesión fotográfica especial en la que compartió su entusiasmo por su nuevo lanzamiento musical. Sin embargo, la celebración no terminó ahí. Aprovechó la ocasión para anunciar oficialmente su ingreso a OnlyFans , una plataforma conocida por su contenido exclusivo.

Ahora, a finales de 2024, su nombre resuena con fuerza no solo como influencer, sino también como una de las figuras más prominentes en Spotify y otras plataformas.

La carrera de Yeri Cruz Varela, conocida como Yeri Mua o “la bratz jarocha,” ha crecido de manera exponencial. Con más de 25 millones de seguidores en TikTok y seis años de trayectoria como creadora de contenido, su éxito no se limita a las redes sociales.

Yeri Mua ha hecho de la autenticidad y el empoderamiento femenino pilares fundamentales de su identidad pública. En una reciente entrevista, declaró: “Eso a muchas mujeres les empodera o lo admiran de mí y soy una persona que no dudo ni un segundo en alzar mi voz, porque estoy acostumbrada a que me digan que calladita me veo más bonita, yo prefiero verme fea entonces”.

Este carácter fuerte también se ha reflejado en su decisión de unirse a OnlyFans, una plataforma que ha permitido a muchas creadoras tomar control sobre su contenido y conectar directamente con su público. En un comunicado de prensa, Yeri afirmó: “OnlyFans ha creado un espacio donde realmente puedo expresarme y conectar con mis fans. He querido unirme desde hace mucho tiempo, y estoy emocionada de finalmente comenzar”.

A medida que cierra 2024, Yeri Mua no solo celebra un año lleno de logros, sino también se prepara para seguir sorprendiendo y conquistando nuevos horizontes en 2025.